أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يرفض الحديث عن مبابي

رفض مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الحديث عن إمكانية إنضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الملكي.

ونوه أنشيلوتي بفريقه الذي يعول على العديد من النجوم الصاعدين، حيث يأمل المدرب المخضرم في تجربته الثانية مع ريال أن يقوده الى نجاحات منتظرة وأبعد من احتلال المركز الثاني الذي حققه الموسم الماضي خلف جاره أتلتيكو حامل اللقب.

وزادت حدة التكهنات حول إمكانية انضمام نجم باريس سان جيرمان الى الميرينغي عقب انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الى نادي العاصمة الفرنسية، إذ أنه معلوم أن عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي العام المقبل.

وعن مسألة مبابي أجاب أنشيلوتي: "أنا آسف، لا أستطيع التحدث حول هذا الشأن".

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وتابع: "لا أحب الكلام عن لاعبين ليسوا موجودين معنا".

وتحدث أنشيلوتي عن تشكيلته لهذا الموسم قائلا: "أحب هذه التشكيلة كثيرا، هناك مزيج جيد من اللاعبين المخضرمين والشبان الذين يعدون بموسم رائع، فهم متحمسون ومثيرون جدا للاهتمام. هناك ميغيل غوتييريس، سيرخيو أريباس، فيكتور شوست ومارفن".

تصادف عودة أنشيلوتي الى الفريق الملكي مع عودة اللاعب الويلزي غاريث بايل الذي لعب مع توتنهام على سبيل الإعارة، علما أنهما فازا معا بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2014.

وقال أنشيلوتي: "إنه لاعب رائع، ربما لم يؤد على نحو جيد في الآونة الأخيرة، لكني أقدر قدراته، وهو يؤدي بشكل جيد جدا في التمارين".

وتابع: "الملعب سيكون الحكم وليس المدرب".

ونوه أنشيلوتي عشية انطلاق الموسم بجهوزية اللاعبين المخضرمين، وخص بالذكر كلا من الكرواتي لوكا مودريتش والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

من جهة أخرى، تحدث أنشيلوتي عن الانتقال المفاجئ لميسي من برشلونة إلى سان جيرمان، قائلا: "لقد فاجأني الأمر بالتأكيد. لعب ميسي مع برشلونة منذ الطفولة. لكنني أمضيت 42 عاما في عالم كرة القدم".

وتابع: "يبقى برشلونة أحد أفضل الفرق في العالم مع ميسي أو بدونه. لا يغير الأمر لنا شيئا".

وعن إمكانية مقارعة بي إس جي بعد الصفقات الرنانة التي قام بها في مسابقة دوري أبطال أوروبا "ليس الأمر مستحيلا. يملك ريال تشكيلة جيدة جدا ويستطيع أن ينازع أي فريق في العالم".

المصدر: "أ ف ب"