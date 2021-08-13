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ليفاندوفسكي يفتتح أهداف بايرن ميونخ في الموسم الجديد برقم تاريخي (فيديو)

الرياضة

ليفاندوفسكي يفتتح أهداف بايرن ميونخ في الموسم الجديد برقم تاريخي (فيديو)
Globallookpress Moritz Mueller via www.imago-ima
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سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع مضيفه بوروسيا مونشغلادباخ في افتتاح الموسم الجديد من "البوندسليغا".

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، فإن المهاجم البولندي المخضرم نجح في هز الشباك بكافة المباريات الافتتاحية للدوري الألماني على مدار المواسم السبعة الماضية، وهو ما لم يحققه أي لاعب غيره في تاريخ البطولة.

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يذكر ماكينة الأهداف ليفادوفسكي صاحب الـ32 عاما غرد الموسم الماضي من "البوندسليغا" منفردا في صدارة الهدافين برصيد 41 هدفا وهو رقم قياسي.

المصدر: RT

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