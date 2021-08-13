ليفاندوفسكي يفتتح أهداف بايرن ميونخ في الموسم الجديد برقم تاريخي (فيديو)

سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع مضيفه بوروسيا مونشغلادباخ في افتتاح الموسم الجديد من "البوندسليغا".

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، فإن المهاجم البولندي المخضرم نجح في هز الشباك بكافة المباريات الافتتاحية للدوري الألماني على مدار المواسم السبعة الماضية، وهو ما لم يحققه أي لاعب غيره في تاريخ البطولة.

Robert Lewandowski has now scored on the first matchday in seven consecutive Bundesliga seasons - no other player in Bundesliga history has scored in as many seasons in a row on MD1 [Opta] pic.twitter.com/7G4G8GuZLZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 13, 2021

Очередной исторический гол Левандовского: Роберт забил в первом туре уже в седьмом сезоне Бундеслиги подряд 😱



Гений, просто гений 🙌 pic.twitter.com/vQpsLL99GF — Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2021

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يذكر ماكينة الأهداف ليفادوفسكي صاحب الـ32 عاما غرد الموسم الماضي من "البوندسليغا" منفردا في صدارة الهدافين برصيد 41 هدفا وهو رقم قياسي.

المصدر: RT