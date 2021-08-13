لما أمك تعملك ميسي في البيت .. هكذا عبر ميسي المصري عن الانتقادات التي يتعرض لها

عبر الشاب المصري إسلام بطاح، شبيه ليونيل ميسي، عن حزنه بعد انتقال النجم الأرجنتيني إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تاركا برشلونة، معتبرا ذلك خسارة كبيرة للنادي الكتالوني.

ميسي المصري تحدث خلال لقائه مع المذيع أحمد الجمل ببرنامج "ناس أونلاين" عن الشبه الكبير بينه وبين ميسي حيث قال:

"بعد لما خلصت جيش قولت أربي دقني أطلق اللحية شوية، فلما عملت كده في الفترة دي كان ميسي بدأ يربي دقنه فالشبه زاد بينا، وبدأ عدد من صحابي يقولولي اعمل فيديوهات ونزلها على مواقع التواصل الاجتماعي.. اشتغل على الموضوع ده.. الموضوع ده كويس ممكن يجيلك عرض في مجال الاعلانات او التمثيل"

وأضاف " الشغل عندي كان واخد كل وقتني لأني بشتغل في مجال الدهانات والديكورات".

بطاح أكد أنه يتقبل الانتقادات التي يكتبها رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول الشبه بينه وبين ميسي قائلا: " بيجيلي تعليقات زي لما أمك تعملك ميسي في البيت.. لما تطلب ميسي أونلاين وكمان ميسي لايت "