 
مباشر

الكشف عن الجوائز المالية للرياضيين الروس المتوجين في أولمبياد طوكيو

الرياضة

الكشف عن الجوائز المالية للرياضيين الروس المتوجين في أولمبياد طوكيو
Sputnik Алексей Куденко
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1q1

أقر مجلس الوزراء الروسي اليوم الجمعة المكافأة المالية التي ستقدم للرياضيين الروس المتوجين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها العاصمة طوكيو مؤخرا.

وسيحصل الرياضيون الروس الذين توجوا بالميدالية الذهبية في طوكيو على 4 ملايين روبل (55 ألف دولار تقريبا) وأصحاب الميداليات الفضية على 2.5 مليون روبل (34 ألف دولار تقريبا) وأصحاب الميدالية البروزنزية على 1.7 مليون روبل (23 ألف دولار تقريبا).

إقرأ المزيد
بوتين يوقع مرسوما لتكريم الرياضيين الروس المتوجين في أولمبياد طوكيو
بوتين يوقع مرسوما لتكريم الرياضيين الروس المتوجين في أولمبياد طوكيو

وستمنح جوائز مالية مماثلة للرياضيين الروس ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيصعدون على منصة التتويج خلال دورة الألعاب البارلمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو بالفترة بين 24 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل.

ويأتي قرار منح الأبطال الأولمبيين الروس جوائز مالية بعد ثلاثة أيام من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم لتكريمهم بأسمى الأوسمة في البلاد، كوسام ألكسندر نيفسكي ووسام الشرف ووسام الصداقة ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

وحققت روسيا المركز الخامس على جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ32 "طوكيو 2020" التي أقيمت بالفترة بين 23 يوليو الماضي والثامن من أغسطس الجاري، برصيد 71 ميدالية ملونة (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا