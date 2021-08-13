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الكشف عن المرشحين لجائزة الأفضل بدوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي

الرياضة

الكشف عن المرشحين لجائزة الأفضل بدوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي
Reuters Pierre-Philippe Marcou
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، عن قوائم اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في مسابقة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

وهيمن طرفا نهائي "التشامبيونزليغ" تشيلسي (البطل) ومانشستر سيتي (الوصيف)، على القوائم الأربع في كل من خطوط الهجوم والوسط والدفاع وحراسة المرمى، والتي شهدت تواجد 5 لاعبين من تشيلسي و3 من السيتي، فيما مثل لاعب واحد كل من أندية ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند.

المرشحون لجوائز "اليويفا" لأفضل لاعب في دوري الأبطال موسم 2020 -2021:
 
- في حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إيدرسون (مانشستر سيتي) وإدوارد ميندي (تشيلسي).

- في خط الدفاع: سيزار أزبلكويتا وأنطونيو روديغر (تشيلسي) وروبن دياز (مانشستر سيتي).

- في خط الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، جورجينيو ونجولو كانتي (تشيلسي).

- في خط الهجوم: إيرلينغ هالاند (دورتموند)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

المصدر: UEFA Champions League/twitter

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