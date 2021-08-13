الكشف عن المرشحين لجائزة الأفضل بدوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" اليوم الجمعة، عن قوائم اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في مسابقة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.
وهيمن طرفا نهائي "التشامبيونزليغ" تشيلسي (البطل) ومانشستر سيتي (الوصيف)، على القوائم الأربع في كل من خطوط الهجوم والوسط والدفاع وحراسة المرمى، والتي شهدت تواجد 5 لاعبين من تشيلسي و3 من السيتي، فيما مثل لاعب واحد كل من أندية ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند.
المرشحون لجوائز "اليويفا" لأفضل لاعب في دوري الأبطال موسم 2020 -2021:
- في حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، إيدرسون (مانشستر سيتي) وإدوارد ميندي (تشيلسي).
✨ NOMINEES: 2020/21 #UCL Goalkeeper of the Season ✨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 13, 2021
🔹 @thibautcourtois
🔹 @edersonmoraes93
🔹 Edouard Mendy
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 pic.twitter.com/Ski1w0wtr6
- في خط الدفاع: سيزار أزبلكويتا وأنطونيو روديغر (تشيلسي) وروبن دياز (مانشستر سيتي).
✨ NOMINEES: 2020/21 #UCL Defender of the Season ✨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 13, 2021
🔹 @rubendias
🔹 @CesarAzpi
🔹 @ToniRuediger
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 pic.twitter.com/eZcxfMxR74
- في خط الوسط: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، جورجينيو ونجولو كانتي (تشيلسي).
✨ NOMINEES: 2020/21 #UCL Midfielder of the Season ✨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 13, 2021
🔹 @DeBruyneKev
🔹 @nglkante
🔹 Jorginho
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 pic.twitter.com/rOqB4v8Pqt
- في خط الهجوم: إيرلينغ هالاند (دورتموند)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).
✨ NOMINEES: 2020/21 #UCL Forward of the Season ✨— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 13, 2021
🔹 @ErlingHaaland
🔹 @lewy_official
🔹 @KMbappe
🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 pic.twitter.com/xmM8z9RWlF
المصدر: UEFA Champions League/twitter