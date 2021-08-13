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جنون عالم الكرة.. عرض أغلى منديل في العالم للبيع

الرياضة

جنون عالم الكرة.. عرض أغلى منديل في العالم للبيع
AFP PAU BARRENA
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ظهر إعلان على الإنترنت لبيع منديل ورقي، يزعم أنه يعود للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي استخدمه أثناء بكائه في مؤتمره الصحفي الوداعي المخصص لإعلان رحيله عن برشلونة.

وادعى شخص مجهول من خلال إعلان نشره على منصة Mercado Libre أنه بالإضافة إلى الدموع، فإن المخاط الأنفي لنجم كرة القدم موجود أيضا على المنديل.

ومستعد للتخلي عن المنديل مقابل سعر قدره مليون دولار، وقال إنه مستعد لإرساله إلى أي مكان في العالم.
وظهر ميسي متأثرا حيث لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء في مؤتمره الصحفي الوداعي في برشلونة الأحد الماضي، قبل أن تقوم زوجته أنتونيلا روكوزو بإعطائه منديلا ورقيا لمسح دموعه.

جنون عالم الكرة.. عرض أغلى منديل في العالم للبيع
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وليس معروفا على وجه اليقين ما إذا كان هذا المنديل  الورقي قد امتص حقا دموع ليو ميسي نفسه، إلا أن أحدا لن يمنعه من الاعتقاد بذلك.

وأعلن بي سي جي انتقال ميسي الثلاثاء رسميا له بعقد انتقال حر بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية ولوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.

المصدر:mk.ru

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