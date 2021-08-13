الروسي مدفيديف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة تورونتو للتنس
تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا إلى الدور ربع النهائي من بطولة تورنتو الكندية للأساتذة بكرة المضرب بعد فوزه على الأسترالي جيمس داكورث بمجموعتين نظيفتين.
وتمكن نجم التنس الروسي البالغ 25 عاما من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و6-4، خلال ساعة و9 دقائق.
Medvedev moves on 💪— Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2021
Make it an 8th career Masters 1000 quarter-final for @DaniilMedwed as he defeats James Duckworth 6-2 6-4. #NBO21pic.twitter.com/HBycD6qiHS
وسيواجه مدفيديف في دور الثمانية للبطولة البالغ مجموع جوائزها 2.8 مليون دولار، البولندي هوبرت هوركاتش الفائز بدوره على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-7 و6-4 و6-4.
Hubi hangs on 👊— ATP Tour (@atptour) August 13, 2021
🇵🇱 @HubertHurkacz defeats Basilashvili 6-7, 6-4, 6-4 & will play Medvedev in the Toronto quarter-finals! #NBO21pic.twitter.com/TbuCy0Bkc2
Quarters set in Toronto 🔥— ATP Tour (@atptour) August 13, 2021
🇷🇺 Medvedev v. Hurkacz 🇵🇱
🇺🇸 Isner v. Monfils 🇫🇷
🇳🇴 Ruud v. Tsitsipas 🇬🇷
🇪🇸 Bautista Agut v. Opelka 🇺🇸
Who wins it all from here? #NBO21
المصدر: rsport.ria.ru