بطل أولمبياد طوكيو في 100 م "خليفة بولت" يتخذ قرارا مفاجئا

أعلن العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس الذي فاجأ العالم في أولمبياد طوكيو بإحرازه ذهبية سباق 100 م، أنه لن يعود إلى المضمار قبل 2022 وذلك خلال دردشة على "إنستغرام".

وفي رد على سؤال من أحد المعجبين عن موعد مشاركته المقبلة، أجاب ابن الـ26 عاما المولود في تكساس لأب أمريكي وأم إيطالية: "في 2022".

وبعدما كان مغمورا قبل عام فقط، خطف جاكوبس الأضواء في أولمبياد طوكيو هذا الشهر حين توج بذهبية سباق 100 م برقم قياسي أوروبي قدره 9.80 ثانية، قبل أن يلعب دورا حاسما في منح إيطاليا ذهبية سباق التتابع أربع مرات 100 م.

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وكان اسم جاكوبس مدرجا في ثلاث جولات من الدوري الماسي: لقاء يوجين الأمريكي في 21 أغسطس الحالي، لقاء بروكسل في الثالث من سبتمبر ولقاء زيوريخ الختامي في التاسع منه.

وبعد إنجاز العداء الإيطالي بإحرازه ذهبية سباق 100 م، حل جاكوبس كخليفة للجامايكي أوسين بولت المعتزل في 2017 الذي هيمن على هذا الحدث في النسخ الأولمبية الثلاث الأخيرة بين 2008 و2016.

وبعد عودته من العاصمة اليابانية واستقباله في إيطاليا كبطل قومي، عاود جاكوبس تمارينه لكنه سرعان ما توقف بسبب "الإرهاق الناجم عن المشاركة الأولمبية إضافة إلى معاناته من مشكلة في ركبته" بحسب ما أفادت صحيفة "إيل كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

المصدر: "أ ف ب"