بسبب المنشطات.. إيقاف 4 رياضيين شاركوا في أولمبياد طوكيو بينهم فائز بميدالية فضية

أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الخميس إيقاف العداء البريطاني تشيجيندو أوجاه مؤقتا بسبب انتهاكات مزعومة للوائح المنشطات في أولمبياد طوكيو.

وكان أوجاه ضمن الفريق البريطاني الحاصل على فضية سباق التتابع أربعة في 100 متر للرجال في الألعاب.

كما أعلنت وحدة النزاهة إيقاف ثلاثة رياضيين آخرين هم البحريني الصادق ميخو في سباق 1500 متر ومتسابق دفع الجلة الجورجي بينيك أبراميان والعداء الكيني مارك أوتينو أودهيامبو.

وقالت الوحدة في بيان إن مختبرا للكشف عن المنشطات في طوكيو أبلغها بعد انتهاء الألعاب بأن عينة أوجاه جاءت إيجابية بعد اختبار خضع له خلال الألعاب.

The AIU now awaits the conclusion of @IntTestAgency proceedings to determine whether any anti-doping rule violations have been committed and what consequences related to the Olympic Games should be imposed.#AIUNews#Tokyo2020 — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) August 12, 2021

وأشار المختبر إلى وجود مواد محظورة رياضيا.

وإذا تأكد سقوطه في اختبار المنشطات فان ميداليات الفريق البريطاني للتتابع ستكون في خطر.

وقالت وحدة النزاهة "ننتظر الآن انتهاء الاجراءات ضد الرياضيين المذكورين أعلاه والتي ستحدد ما إذا كانت هناك أي انتهاكات للوائح المنشطات وما هي العواقب (إن وجدت) التي يجب فرضها فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية".

British sprinter Chijindu Ujah is among four athletes who have been suspended for allegedly breaching anti-doping rules at the Tokyo Olympics, the Athletics Integrity Unit (AIU) said on Thursday. https://t.co/IE6F0I0TEz — Reuters Sports (@ReutersSports) August 12, 2021

المصدر: رويترز