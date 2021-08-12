مبابي يحسم مستقبله مع سان جيرمان خلال اجتماع مع الخليفي يوم الاثنين

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن اجتماع حاسم بين القطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان والنجم الفرنسي كيليان مبابي يوم الاثنين، لحسم مستقبل الأخير مع النادي الباريسي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وتربط العديد من التقارير النجم الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الحالي أو صيف العام المقبل.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن الخليفي ومبابي سيجتمعان يوم الاثنين المقبل، حيث سيبلغ اللاعب رئيسه قراره النهائي بشأن مستقبله.

Mal di pancia #Mbappè, lunedì il verdetto. E rispunta il Real Madrid #calciomercatohttps://t.co/TOGYgtJ9N2 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) August 12, 2021

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وفي حال فشل باريس سان جيرمان في إقناع مبابي بتجديد عقده مع الفريق، فإنه قد يتجه لبيع اللاعب هذا الصيف لريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو، أو الانتظار لنهاية الموسم المقبل، حيث سيرحل دون أي مقابل.

ووضع الخليفي الضغط على مبابي عندما قال في المؤتمر الصحفي لتقديم ليونيل ميسي لوسائل الإعلام، أمس الأربعاء: "قد قال مبابي علنا إنه يريد التواجد في فريق تنافسي، وبات لدينا الآن ما نريده. لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك.. مبابي باريسي، ولا أعذار لديه الآن لأي قرار آخر".

وتابع الخليفي: "الكل يعرف موقفي، لم يتغير، مبابي في قلب مشروعنا، الآن لدينا فريق قوي للغاية، أحد أفضل الفرق في العالم، ولن أقول الأفضل لأنه لا يزال لدينا أشياء نعمل عليها".

وفي سوق الانتقالات الصيفية الجارية نجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع ليونيل ميسي وسيرخيو راموس وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما، وجميعها صفقات مجانية، كما ضم النجم المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان في صفقة تقدر بـ60 مليون يورو.

المصدر: وكالات