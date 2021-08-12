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الزمالك يعلن تعاقده مع كريم هنداوي حامي عرين منتخب "الفراعنة" لكرة اليد

الرياضة

الزمالك يعلن تعاقده مع كريم هنداوي حامي عرين منتخب
ZSCOfficial/twitter
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أعلن نادي الزمالك المصري في بيان رسمي اليوم الخميس تعاقده مع كريم هنداوي حارس منتخب "الفراعنة" لكرة اليد لمدة عامين.

وتألق هنداوي مع المنتخب المصري خلال مشاركته الأخيرة بأولمبياد طوكيو والتي احتل خلالها الفراعنة المركز الرابع خلف فرنسا والدنمارك وإسبانيا على الترتيب. 

وكان الزمالك دفع الشرط الجزائي للنادي المقدوني الذي لعب له هنداوي قبل سفر بعثة المنتخب لأولمبياد طوكيو 2020.

ولعب كريم هنداوي بصفوف الأهلي والزمالك في فترات سابقة قبل أن يخوض تجربة احترافية في مقدونيا ويعود إلى "القلعة البيضاء" مرة أخرى.

المصدر: ZSCOfficial/twitter

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