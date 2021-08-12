الزمالك يعلن تعاقده مع كريم هنداوي حامي عرين منتخب "الفراعنة" لكرة اليد
أعلن نادي الزمالك المصري في بيان رسمي اليوم الخميس تعاقده مع كريم هنداوي حارس منتخب "الفراعنة" لكرة اليد لمدة عامين.
وتألق هنداوي مع المنتخب المصري خلال مشاركته الأخيرة بأولمبياد طوكيو والتي احتل خلالها الفراعنة المركز الرابع خلف فرنسا والدنمارك وإسبانيا على الترتيب.
وكان الزمالك دفع الشرط الجزائي للنادي المقدوني الذي لعب له هنداوي قبل سفر بعثة المنتخب لأولمبياد طوكيو 2020.
رحبوا معنا بعودة حارس مرمى كوماندوز اليد🧤🤾🏻♂️🏹 "كريم هنداوي"🐙 .. بتعاقد لمدة عامين📝— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 12, 2021
#Zamalek#MostTitledIn20C | #الزمالكpic.twitter.com/iAXbivKndc
ولعب كريم هنداوي بصفوف الأهلي والزمالك في فترات سابقة قبل أن يخوض تجربة احترافية في مقدونيا ويعود إلى "القلعة البيضاء" مرة أخرى.
صور التوقيع 📝 الرسمي للحارس الدولي وحارس مرمى نادي الزمالك لكرة اليد🧤🤾🏻♂️🏹 "كريم هنداوي"🐙 .. pic.twitter.com/sfw7NefkGN— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 12, 2021
المصدر: ZSCOfficial/twitter