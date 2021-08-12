ليبي: يوفنتوس "المتعطش للألقاب" بقيادة أليغري سينافس على استعادة لقب الدوري الإيطالي

قال مارتشيلو ليبي المدرب السابق ليوفنتوس إن العملاق الإيطالي سيبدأ الموسم الجديد على رأس المرشحين للفوز بلقب "الكالتشيو" رغم احتلاله المركز الرابع في موسم 2020-2021.

وصعد يوفنتوس للمربع الذهبي في آخر يوم من الموسم الماضي لكنه أنهى المسابقة بفارق 13 نقطة خلف إنتر ميلان البطل لتنتهي هيمنة يوفنتوس المحلية التي دامت تسع سنوات.

وقال ليبي لصحيفة غازيتا ديلو سبورت اليوم الخميس: "يوفنتوس من المرشحين البارزين دائما للقب وهذا العام أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف: "لم يفز يوفنتوس الموسم الماضي لذا يشعر الفريق بالتعطش والنهم لاستعادة اللقب لكن إنتر في حالة رائعة وبعد بيع روميلو لوكاكو سيتعاقد مع إيدن جيكو".

Marcello Lippi:"Allegri? Macché minestra riscaldata, è una ribollita stellata. La Juve ha deciso di tornare a vincere, lui è l'uomo giusto. E in Champions con gli attaccanti che ha...." pic.twitter.com/S5lWow0fuQ — FRANCO LEONETTI (@LeonettiFrank) August 11, 2021

وتسبب أداء يوفنتوس الضعيف الموسم الماضي في إقالة المدرب المبتدئ أندريا بيرلو وتم تعيين ماسيميليانو أليغري بدلا منه ليعود إلى تدريب النادي.

وغادر أليغري يوفنتوس في 2019 بعد فوزه بخمسة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي ولم يعمل من وقتها لكن ليبي يعتقد أن النادي اتخذ القرار الصحيح بإعادة مدربه السابق.

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وقال ليبي الذي قاد إيطاليا للفوز بكأس العالم 2006: "في هذا المستوى من التنافس قد يفيدك التوقف لبعض الوقت عن التدريب. تحصل على فرصة للاسترخاء ودراسة أساليب لعب جديدة وتطوير نفسك".

وتابع قائلا: "هناك الكثير من أوجه التشابه بيننا. هو أيضا من توسكانا. وصل إلى يوفنتوس وهو في 47 من عمره وفاز على الفور بلقب الدوري مثلما فعلت أنا وكان عمري 46 عاما".

وأضاف: "أليغري واحد من أفضل المدربين حاليا. يجيد التعامل مع المواقف الصعبة. إنه الشخص المناسب لهذا المنصب".

المصدر: رويترز