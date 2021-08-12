نجم بايرن ميونخ يتعرض للإصابة قبل انطلاق "البوندسليغا"

سيغيب مدافع بايرن ميونخ بنجامين بافارد عن المواجهة الافتتاحية للدوري الألماني لكرة القدم أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بعد تعرضه للإصابة حسب ما أكد المدرب يوليان ناغلسمان اليوم الخميس.

وتعرض الظهير الأيمن الفرنسي لإصابة في الكاحل ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أسابيع، بما فيها مواجهة كأس السوبر الألمانية أمام بوروسيا دوتموند الثلاثاء.

وأبدى ناغلسمان حزنه من إصابة الدولي الفرنسي قائلا: "الأمر مزعج جدا، لقد ترك انطباعا جيدا خلال التمارين وكان جزءا أساسيا من خططنا".

ℹ️ تعرض @BenPavard28 لإصابة في أربطة كاحله الأيسر. — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 12, 2021

وتابع: "سيغيب لبضعة أسابيع، لكننا نملك لاعبين عديدين وقادرين على الحلول مكانه".

ℹ️ FC Bayern will be without @BenPavard28 for several weeks after the 25-year-old defender suffered a ligament injury in his left ankle. — 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) August 12, 2021

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وستتجه الأنظار لمن سيكون بديلا عن بافارد، حيث من المحتمل أن يعيد المدرب الدولي الألماني، يوزوا كيميش إلى الخلف ليعوض غياب الفرنسي بطل مونديال روسيا.

المصدر: أ ف ب