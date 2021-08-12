بالفيديو.. ميسي يخوض مرانه الأول مع سان جيرمان

تدرب ليونيل ميسي اليوم الخميس للمرة الأولى رفقة ناديه الجديد باريس سان جيرمان، بعدما تم تقديمه أمس رسميا أمام وسائل الإعلام.

ووصل ميسي إلى مركز "كامب دي لوج" التدريبي صباحا، حسبما ذكرت قناة (أر إم سبورت)، وكان من المقرر أن يجري المران خلف الأبواب المغلقة في الساعة 11:00 من صباح الخميس.

🇫🇷 Lionel Messi took part in his first training session with PSG today



🎥 @PSG_insidepic.twitter.com/9Jacln3pGO — Football Daily (@footballdaily) August 12, 2021

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وأشارت نفس القناة إلى أن زوجة قائد برشلونة السابق وأبناءه توجهوا برفقته إلى مقر تدريب فريق العاصمة الفرنسية، الذي احتشد في محيطه بعض المشجعين على أمل رؤية اللاعب الدولي الأرجنتيني.



وسيجري لاعبو باريس سان جيرمان جلسة مران صباح الجمعة، في حضور وسائل الإعلام، حسبما ذكرت مصادر من البي إس جي.

وأعلن النادي الفرني انتقال ميسي الثلاثاء رسميا له بعقد انتقال حر لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي، بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.

المصدر: "وكالات"