وفاة لاعب وادي دجلة المصري السابق في حادث أليم

توفي طه عثمان لاعب فريق المصرية للاتصالات الحالي ووادي دجلة السابق، صباح اليوم، الخميس، إثر حادث أليم في المنيا مسقط رأسه.

ونعى حسام عرفات لاعب وادي دجلة طه عثمان البالغ 24 عاما، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها:" يارب يرحمك ياحبيبي وأخويا ويصبرنا يارب".

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وكتب محمد عبدالواحد، لاعب الزمالك السابق والمدرب العام لفريق وادي دجلة الحالي، حسابه على "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا طه يا حبيبي ويصبر كل أهلك.. طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق في ذمة الله".

وكان طه عثمان رحل عن صفوف وادي دجلة، في 2019، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

المصدر: "وسائل الإعلام المصرية"