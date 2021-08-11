المغربي زياش يفتتح التسجيل لفريقه تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي (فيديو)

افتتح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي باب التسجيل في المباراة التي تجمع في هذه الأثناء فريقه مع فياريال الإسباني في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

وسجل زياش الهدف الأول في المباراة التي تقام على أرضية ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية، في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز.

السوبر الاوروبي :- تشيلسي 1 × 0 فياريال | هدف حكيم زياش 🔥#تشيلسي_فياريالpic.twitter.com/hZ96RBJO48 — 🎥 | فيديوهات (@sg8_80) August 11, 2021

وخرج زياش من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42 عقب تعرضه لإصابة، ودخل مكانه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

نهائي السوبر الاوروبي | تشيلسي 1 × 0 فياريال | لقطة اصابة زياش HD

- via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/4lSIDbS9wr — السوبر الاوروبي (@ik_pme) August 11, 2021

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ويتنافس على رفع كأس السوبر الأوروبي سنويا الفائز في دوري الأبطال والفائز بالدوري الأوروبي.

وكان فياريال قد فاز بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتأهل لخوض مباراة السوبر أمام تشيلسي الذي توج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا بفوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.

ويشارك تشيلسي في السوبر الأوروبي للمرة الخامسة، وسبق وأن توج باللقب مرة واحدة من قبل في عام 1998، وخسر اللقب 3 مرات أعوام 2012 و2013 و2019، بينما يشارك فياريال في السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: RT