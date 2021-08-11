لوكاكو يحط في لندن تمهيدا لانضمامه إلى تشيلسي

وصل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي إلى العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم الأربعاء، تمهيدا للانتقال إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر فابريزيو رومانو، الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم في أوروبا عبر حسابه في "تويتر"، فيديو لهبوط طائرة لوكاكو في مدينة لندن.

وأرفق رومانو الفيديو بالقول: "لقد هبط روميلو لوكاكو للتو في مطار بيجين هيل بلندن قبل بضع دقائق. هذا الفيديو حقيقي ومؤكد. روميلو موجود الآن في لندن لإكمال انتقاله إلى تشيلسي".

Romelu Lukaku has just landed at Biggin Hill airport some minutes ago. This video is real and confirmed, Romelu is now in London to complete his move to Chelsea. 🔵🛬 #CFC



🎥👇🏻 [chelseapulse] pic.twitter.com/ZkofTTrT3y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2021

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وزعمت العديد من التقارير أن قيمة انتقال لوكاكو من إنتر ميلان إلى تشيلسي تبلغ 115 مليون يورو، ليكون بذلك أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وأضافت أن النجم البلجيكي سيحصل على 12 مليون يورو سنويا مع "البلوز" بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت.

المصدر: وكالات