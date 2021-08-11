التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين تشيلسي وفياريال في السوبر الأوروبي

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية، والذي سيحتضن مباراة السوبر الأوروبي، عندما يلتقي تشيلسي الإنجليزي بنظيره فياريال الإسباني.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وسيديرها الحكم الروسي سيرغي كاراسيف.

وسيبدأ المدير الفني لفريق تشيلسي، الألماني توماس توخيل بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الغواصات الصفراء":

Your Chelsea team news for tonight! 🔵 pic.twitter.com/OBJRoBWZsF — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2021

فيما وضع المدير الفني لفريق فياريال، الإسباني أوناي إيميري، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "البلوز":

¡Estos son los XI futbolistas ‘groguets’ que saltarán al Windsor Park para enfrentarse ante el @ChelseaFC en la #SuperCup ⚽🏆!#VivamosElMomentopic.twitter.com/EFtp932VGT — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 11, 2021

ويتنافس على رفع كأس السوبر الأوروبي سنويا الفائز في دوري الأبطال والفائز بالدوري الأوروبي.

وكان فياريال قد فاز بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتأهل لخوض مباراة السوبر أمام تشيلسي الذي توج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا بفوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.

✅ Team news

☑️ Form guide

✅ Where to watch



⬇️ All you need to know about tonight's big match in Belfast. #SuperCup. — UEFA (@UEFA) August 11, 2021

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ويشارك تشيلسي في السوبر الأوروبي للمرة الخامسة، وسبق وأن توج باللقب مرة واحدة من قبل في عام 1998، وخسر اللقب 3 مرات أعوام 2012 و2013 و2019، بينما يشارك فياريال في السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

يذكر أن بايرن ميونخ الألماني هو حامل لقب السوبر الأوروبي عام 2020 على حساب إشبيلية الإسباني.

المصدر: RT