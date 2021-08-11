بوتين يوقع مرسوما لتكريم الرياضيين الروس المتوجين في أولمبياد طوكيو

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم لتكريم الرياضيين الروس المتوجين في الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة طوكيو بالفترة بين 23 يوليو الماضي والثامن من أغسطس الجاري.

ويأتي تكريم أبطال الأولمبياد الروس بعد مساهمتهم الكبيرة في تطوير الرياضة الوطنية، والإنجازات الرياضية العالية، والرغبة في الفوز، والمرونة والتفاني الذي ظهر في دورة الألعاب الأولمبية الـ32 في طوكيو (اليابان)، بحسب الموقع الرسمي للكرملين على الانترنت.

وسيتم منح الرياضيين العديد من الأوسمة، كوسام ألكسندر نيفسكي ووسام الشرف ووسام الصداقة ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

Путин подписал указ о награждении спортсменов, отличившихся на Олимпиадеhttps://t.co/uhGfurdI85pic.twitter.com/5MWn8QoQt7 — РИА Новости Спорт (@rsportru) August 11, 2021

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وحققت روسيا المركز الخامس على جدول ترتيب ميداليات "طوكيو 2020" برصيد 71 ميدالية ملونة (20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية).

المصدر: rsport.ria.ru