ميسي يكشف عن شعوره في حال لعب مع فريقه الجديد سان جيرمان بمواجهة برشلونة في "كامب نو"

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي المنضم حديثا إلى باريس سان جيرمان إن اللعب ضد فريقه السابق برشلونة بقميص النادي الفرنسي سيكون شعورا غريبا.

وأضاف ميسي في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء: "لم أكن أعرف وجهتي بعد الرحيل عن برشلونة، أنا ممتن لسنوات رائعة قضيتها في هذا النادي، والكل هناك كان يعرف أنني سأنضم لفريق قوي ينافس على دوري الأبطال، لأنه لدي عقلية انتصارية وأريد الفوز بالألقاب، وليس لدي شكوك أن باريس لديه نفس الطموحات".

وتابع النجم الأرجنتيني: "إذا واجهنا برشلونة في دوري الأبطال، سيكون أمرا رائعا للعودة مجددا، وأتمنى وجود الجماهير في الملعب، ولكن سيكون شعورا غريبا للعودة إلى بيتي بقميص مختلف، ولكن هذا وارد في كرة القدم".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأضاف ميسي: "لدي أصدقاء في غرفة خلع الملابس بسان جيرمان، أعرف بالطبع نيمار ودي ماريا وباريديس، كما تقابلت مع لاعبين آخرين، وأتطلع للتعرف على باقي زملائي بشكل أكبر".

واستطرد قائلا: "أعرف أيضا المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو، وباعتباره أرجنتينيا، فكان التواصل أسهل بيننا، فالجهاز الفني لسان جيرمان وتشكيلة الفريق كانت عوامل حاسمة في قراري بالانضمام للنادي الباريسي".

وأردف: "لقد لعبت ضد أندية فرنسية في دوري الأبطال، وكنت أتابع مباريات باريس، وأعرف الدوري الفرنسي جيدا، لقد تطورت المسابقة كثيرا في السنوات الأخيرة بفضل بي إس جي، وتطور مستوى منافسيه سعيا للفوز عليه، وأتطلع لخوض هذه المغامرة الجديدة".

وأعلن النادي الباريسي أمس الثلاثاء ضم ميسي إلى صفوفه لموسمين مع خيار التمديد لعام إضافي، ولم يعلن سان جيرمان عن راتب النجم الأرجنتيني، في حين ذكرت تقارير إلى حصوله على 40 مليون يورو في الموسم الواحد.

المصدر: وكالات