الإصابة تجبر نادال على الانسحاب من دورة تورونتو

أُجبر النجم الإسباني رافائيل نادال على الانسحاب من الدور الثاني لدورة تورونتو 1000 نقطة للماسترز في التنس، بعد معاودة الأوجاع في قدمه اليسرى.

وأعلن نادال، المتوج بلقب الدورة الكندية خمس مرات، آخرها في النسختين الأخيرتين عامي 2018 و2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا)، انسحابه قبل المواجهة في الدور الثاني، بسبب أوجاع في القدم، وهي الإصابة التي تلاحقه منذ فترة، فأبعدته عن بطولة ويمبلدون والألعاب الأولمبية التي اختتمت الأحد في طوكيو.

وأشار نادال إلى أنه يواجه "هذه المشكلة منذ أشهر عدة. الوضع ليس سعيدا بالنسبة إلي بعد كل النجاحات التي حققتها في كندا".

مضيفا: "سأعود الى إسبانيا لمحاولة العودة الى القمة مجدداً. في ظل هذه الأوجاع لستُ قادراً على الاستمتاع".

ورأى نادال أنه غير قادر على التنافس بنفس المستوى الذي يطمح اليه، لأنه "لا تسمح لي قدمي بالتحرك كما أريد".

“I really wanted to play here a lot, but now is the moment to make a decision, and this is unfortunately the decision that I have taken."



Rafael Nadal has unfortunately has to withdraw from #NBO21 due to left foot injury. pic.twitter.com/XsU3Ns7pnC — National Bank Open (@NBOtoronto) August 10, 2021

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فيما نجح المصنف أولا الروسي، دانييل ميدفيديف، في التأهل إلى الدور الثالث، بعدما عوض تأخره بمجموعة ليفوز على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 4-6، 6-3 و6-4.

وتوقفت المباراة لبعض الوقت بسبب الأمطار، لكن ميدفيديف عاد رجلا آخر بعد الاستئناف.

وفاز المصنف ثالثا عالميا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بصعوبة على الفرنسي أوغو هومبير بنتيجة 6-3، 6-7 (13-15)، 6-1، ليحقق ثأره، بعدما أقصاه الأخير من الدور ثمن النهائي لمسابقة التنس في أولمبياد طوكيو.

المصدر: "أ ف ب"