نادي باريس سان جيرمان يقدم النجم ليونيل ميسي خلال مؤتمر صحفي في باريس

يعقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مؤتمرا صحفيا الأربعاء لتقديم لاعبه الجديد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وذلك بعد التعاقد معه بعقد حتى عام 2023 مع خيار التمديد حتى 2024.

ووصل ليو قاعة المؤتمرات في ملعب حديقة الأمراء، مع عائلته وأطفاله الذين يرتدون قمصان نادي والدهم الجديد، باريس سان جيرمان.

وقال ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي: " نحن سعداء بانضمام ميسي لنادي باريس سان جيرمان ونتطلع لصنع مجد مشترك".

وأعلن بي سي جي انتقال ميسي أمس الثلاثاء رسميا له بعقد انتقال حر بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.

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وحضر ميسي إلى العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، واجتاز الفحوصات الطبية.

وظهر ميسي لأول مرة بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان بعدما سربت العديد من وسائل الإعلام صورا لميسي داخل ملعب حديقة الأمراء، وهو يرتدي قميص بي إس جي، الذي يحمل الرقم 30.

المصدر:RT