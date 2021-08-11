الإسرائيلية الفائزة بالميدالية الذهبية "المثيرة للجدل" في طوكيو تغلق حسابها على "إنستغرام"

قامت الإسرائيلية، لينوي أشرم، الفائزة بالميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي الفردي للسيدات بأولمبياد طوكيو، في خطوة مفاجئة، بإغلاق حسابها الشخصي على "إنستغرام".

من المتوقع أن يكون السبب في إغلاق اللاعبة لحسابها، التعليقات والانتقادات التي طالتها بسبب "الفضيحة التحكيمية" في نهائي المنافسة الفردية في الجمباز الإيقاعي.

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وحصدت أشرم على الميدالية الذهبية، على الرغم من أنها أسقطت الشريط خلال تقديم عرضها، وحصلت منافستها الروسية، دينا أفرينا، على الميدالية الفضية، التي قدمت أداء نظيفا خاليا من الأخطاء، متأخرة بفارق 0.150 نقطة.

وقدم الجانب الروسي احتجاجا على الأداء التحكيمي في نهائي الجمباز الإيقاعي الفردي للسيدات في أولمبياد طوكيو، لكن الطعن الروسي بالنتيجة قوبل بالرفض.

وصرح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، السبت الماضي، إن اللجنة الأولمبية الروسية لن تتنازل عن حقها وستطعن في قرار الحكام الظالم تجاه أفرينا، وتقوم حاليا بصياغة طلبات رسمية إلى الاتحاد الدولي للجمباز (FIG).

المصدر: RT