عمره أقل من ميسي بـ12 عاما وعقده 207 ملايين دولار!

مدد لوكا دونسيتش عقده مع فريق دالاس مافركس، المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ليوقع على أغلى عقد في تاريخ النادي.

وأصبح دونسيتش البالغ 22 عاما أول لاعب يتم تمديد عقده بنظام "سوبرماكس" للمبتدئين، وذلك بعقد جديد قيمته 207 ملايين دولار، ويمتد العقد لخمس سنوات حتى موسم 2026-2027 .

وأصبح دونسيتش مؤهلا للعقد الجديد بعدما تم اختياره مرتين ضمن فريق نجوم الدوري الأمريكي للسلة NBA.

وكشف بيل دوفي، وكيل أعمال دونسيتش في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن"، عن تمديد عقد اللاعب أمس الاثنين، فيما أصدر الأخير بيانا عن الأمر ذاته.

Breaking: Luka Doncic agrees to five-year, $207M supermax rookie extension with the Mavericks, per @wojespnpic.twitter.com/4o9XrTegwW — Bleacher Report (@BleacherReport) August 9, 2021

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وقال دونسيتش: "اليوم الحلم أصبح حقيقة، كرة السلة منحتني الكثير وأخذتني للكثير من الأماكن الرائعة".

وأضاف: "أنا سعيد ومتحمس للبقاء في دالاس لكي أصبح جزءاً من الفريق، وأقدر دعم الجماهير".

ويسعى نادي مافركس للفوز ببطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة مرة أخرى منذ أن فاز بها مرة واحدة قبل 10 سنوات.

وقاد اللاعب السلوفيني، دونسيتش، منتخب بلاده إلى الدور قبل النهائي من منافسات كرة السلة للرجال بدورة الألعاب الأولمبية التي اختتمت الأحد الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو.

المصدر: sportsnet.ca