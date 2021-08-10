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إجراءات صارمة لمواجهة العنصرية في كرة القدم الإنجليزية

الرياضة

إجراءات صارمة لمواجهة العنصرية في كرة القدم الإنجليزية
Reuters
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" اليوم الثلاثاء أنها اتخذت إجراءات جديدة لمواجهة العنصرية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

واتفقت جميع الأندية الـ20 في البطولة على فرض عقوبات على مستوى الدوري الممتاز بما في ذلك حظر دخول أي فرد تثبت إدانته بتوجيه إساءة من أي نوع لموظف أو لاعب أو حكم أو مشجع من الفريق المنافس خلال المباراة.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز: "الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديتنا يدينون جميع أشكال السلوك العنصري .. التزام جميع الأندية بفرض حظر على مستوى الدوري يظهر أنه لا مكان للتمييز والعنصرية".

وواصل: "كرة القدم رياضة للجميع. يمارسها الناس من كل الطبقات و الخلفيات. ندعو المشجعين للوقوف معنا ومع أنديتنا للمساعدة في مكافحة العنصرية والإبلاغ عن أي إساءة".

وستنطلق مباريات "البريميرليغ" لموسم 2021 -2022 في الـ13 من أغسطس الجاري، وتستمر المنافسات لمدة 9 شهور وستقام الجولة الأخيرة في 22 مايو 2022.

المصدر: "رويترز"

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