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بونوتشي: انتقال ميسي لسان جيرمان لا علاقة له بمستقبل رونالدو في يوفنتوس

الرياضة

بونوتشي: انتقال ميسي لسان جيرمان لا علاقة له بمستقبل رونالدو في يوفنتوس
Reuters Jennifer Lorenzini
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قال ليوناردو بونوتشي زميل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس إن انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان لا علاقة له ببقاء المهاجم البرتغالي في يوفنتوس أو رحيله عن النادي الإيطالي.

وربطت تكهنات رونالدو باحتمال الرحيل عن نادي "السيدة العجوز" الذي يتخذ من تورينو مقرا له بعد أن دخل العام الأخير في عقده وكان سان جيرمان من الأندية التي ذكرت تقارير أنها أبدت اهتماما بضمه.

لكن يبدو أن انتقاله لفرنسا أصبح الآن أمرا صعبا بعد وصول ميسي إلى باريس لإنهاء إجراءات التعاقد مع سان جيرمان بعد أن أخفق في التوصل إلى اتفاق مع برشلونة لتجديد عقده.

وقال بونوتشي لصحيفة غازيتا ديلو سبورت اليوم الثلاثاء "أعتقد أن رونالدو كان سيبقى في يوفنتوس حتى ولو لم يذهب ميسي إلى باريس. يمثل رونالدو قيمة مضافة للفريق وأثق أنه سيساعد النادي هذا العام على تحقيق كل أهدافه أكثر من السنوات السابقة".

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ولعب بونوتشي مع العديد من زملائه في يوفنتوس دورا كبيرا في فوز إيطاليا ببطولة أوروبا هذا العام وقال إن هدفه هذا الموسم استعادة لقب الدوري الإيطالي بعد أن أنهى إنتر ميلان في موسم 2020-2021 هيمنة يوفنتوس التي استمرت تسع سنوات على اللقب المحلي.

وأضاف اللاعب البالغ عمره 34 عاما: "نرغب في استعادة لقب الدوري الإيطالي. يكون هذا هدفك دائما عندما تلعب مع يوفنتوس ونأمل أيضا في مشوار رائع في دوري الأبطال والمنافسة على كل الجبهات".

وأضاف: "هدفي الشخصي مواصلة الأداء الرائع الذي قدمته في بطولة أوروبا حيث لعبت دورا كبيرا مع منتخب إيطاليا وتكرار هذا الأمر مع يوفنتوس".

ويستهل يوفنتوس مشواره في الموسم الجديد خارج ملعبه أمام أودينيزي في الـ22 من أغسطس الجاري.

المصدر: "رويترز"

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