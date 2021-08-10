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وسائل إعلام: والد ميسي يعلن انتقاله رسميا لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي

الرياضة

وسائل إعلام: والد ميسي يعلن انتقاله رسميا لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي
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فجر والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في تأكيده إنتقال نجله لباريس سان جيرمان الفرنسي رسميا بعقد يمتد لمدة موسمين حتى عام 2024.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عنه أثناء تواجده فى مطار برشلونة، أن النجم الأرجنتيني لن يرتدي قميص برشلونة بعد الآن، ويتجه اللاعب البالغ 34 عاما حاليا إلى فرنسا للخضوع لفحص طبي مع النادي الباريسي والتوقيع رسميا على عقده الجديد.

ورد خورخي، في تصريحات نقلتها قناة "لا سيكستا" الإسبانية، على سؤال هل وقع ميسي لباريس سان جيرمان، أجاب: "نعم".

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وفيما يخص المسؤول عن رحيل ميسي من برشلونة.. قال خورخي: "ابحثوا في النادي.. ألم تشاهدوا قائد برشلونة السابق حزينا في مؤتمره الصحفي؟".

وبكى الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات يوم الأحد الماضي أثناء وداع فريق طفولته، بعد إعلان النادي الكتالوني أنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بقائده، وألقى باللوم على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

المصدر: La Sexta

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