باريس سان جيرمان يعرض القميص الأقدم على ميسي

ذكرت صحفية "ماركا" الإسبانية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان عرض القميص رقم 30 على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق.

ويعد القميص رقم 30 هو الأول للاعب البالغ 34 عاما، والذي بموجبه بدأ مسيرته في برشلونة، عندما حل بديلا لديكو في مباراة الدوري الإسباني ضد إسبانيول.

According to @verobrunati, Messi will arrive in Paris to undergo medical exam before signing his contract. Neymar has offered his No.10 jersey but Lionel has turn it down. Instead Messi will wear No.30, the number he wore when he first started to play for Barca's first team. pic.twitter.com/G2hQWsLDAn — Sivan John 🇦🇷 (@SivanJohn_) August 10, 2021

إقرأ المزيد

كان البرازيلي نيمار قد عرض على ميسي أن يرتدي القميص رقم 10 الذي يملكه في صفوف باريس سان جيرمان، لكن الأرجنتيني رفض.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الثلاثاء أن ميسي سيوقع عقدا مع النادي الفرنسي لمدة عامين مقابل 40 مليون يورو للموسم الواحد.

ومن المتوقع أن يخضع لاعب كرة القدم لفحص الطبي اليوم.

المصدر: "ماركا"