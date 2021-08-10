 
مباشر
عاجل
رئيس الوزراء الإثيوبي يلغي وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي ويأمر الجيش بالتحرك

باريس سان جيرمان يعرض القميص الأقدم على ميسي

الرياضة

باريس سان جيرمان يعرض القميص الأقدم على ميسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0ss

ذكرت صحفية "ماركا" الإسبانية اليوم أن نادي باريس سان جيرمان عرض القميص رقم 30 على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق.

ويعد القميص رقم 30 هو الأول للاعب البالغ 34 عاما، والذي بموجبه بدأ مسيرته في برشلونة، عندما حل بديلا لديكو في مباراة الدوري الإسباني ضد إسبانيول.

إقرأ المزيد
رويترز: ميسي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان
رويترز: ميسي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان

كان البرازيلي نيمار قد عرض على ميسي أن يرتدي القميص رقم 10 الذي يملكه في صفوف باريس سان جيرمان، لكن الأرجنتيني رفض.

وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الثلاثاء أن ميسي سيوقع عقدا مع النادي الفرنسي لمدة عامين مقابل 40 مليون يورو للموسم الواحد.
ومن المتوقع أن يخضع لاعب كرة القدم لفحص الطبي اليوم.

المصدر: "ماركا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا