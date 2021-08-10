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رويترز: ميسي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان

الرياضة

رويترز: ميسي يتوصل لاتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان
AFP GEOFFROY VAN DER HASSELT
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قالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في موقعها على الإنترنت الثلاثاء إن ليونيل ميسي توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال للنادي الفرنسي.

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وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسبق للصحف الفرنسية أن كشفت عن عرض سان جيرمان الذي قدمته لميسي لمدة سنتين قابلة للتجديد لعام إضافي وأجر سنوي بلغ 40 مليون يورو.

وبكى الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات يوم الأحد الماضي أثناء وداع فريق طفولته، بعد إعلان النادي الكتالوني أنه لم يعد بإمكانه الاحتفاظ بقائده، وألقى باللوم على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

ويملك باريس سان جيرمان هجوما مذهلا بالفعل، في وجود كيليان مبابي ونيمار بين أفضل اللاعبين على الكوكب.

لكن وصول ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 682 هدفا، سيعزز طموحات النادي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

كما أن انضمام ميسي، الذي لديه 245 مليون متابع على تطبيق انستغرام وأكثر لاعبي برشلونة تتويجا عبر التاريخ، لسان جيرمان سيرحب به الدوري الفرنسي المتورط في أزمة تتعلق بحقوق البث التلفزيوني.

ويُعد ميسي، البالغ عمره 34 عاما والهداف التاريخي لكل من الأرجنتين وبرشلونة، أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور

المصدر: "رويترز"

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