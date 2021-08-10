نادي ألماني يتعاقد مع جناح ميلان على سبيل الإعارة

أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح النرويجي، ينس بيتر هوج، على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي.

وانضم اللاعب الشاب البالغ عمره 21 عاما للفريق الألماني في صفقة مؤقتة، لكن يمكن أن تصبح دائمة في نهاية موسم 2021-2022.

وقال ميلان في بيان إن الإعارة تشمل "التزام بالشراء النهائي وفقا لحدوث شروط معينة".

Eintracht Frankfurt seal loan signing of AC Milan winger Jens Petter Hauge



READ: https://t.co/aBo7jl7vcs#JensPetterHaugepic.twitter.com/0zCSLtVecQ — TOI Sports (@toisports) August 10, 2021

وانضم هوج للنادي الإيطالي قادما من بودو جليمت في أكتوبر 2020، لكنه عانى من أجل المشاركة مع الفريق في موسمه الأول، ليخوض 18 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل خلالها هدفين.

ويفتتح فرانكورت، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري، الموسم الجديد عندما يحل ضيفا على بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.

المصدر: "رويترز"