تصنيف المحترفين والمحترفات.. سينر بطل واشنطن ضمن نادي العشرين الأوائل

دخل الإيطالي الشاب، جانيك سينر، نادي اللاعبين العشرين الأوائل في التصنيف العالمي للتنس، إثر تتويجه بطلا لدورة واشنطن يوم الأحد.

وارتقى سينر، الذي سيبلغ العشرين من عمره في 16 أغسطس الحالي، 9 مراكز ليحتل المرتبة الـ15 ، بعد إحرازه ثالث لقب في مسيرته بفوزه في المباراة النهائية في العاصمة الأمريكية على الأمريكي ماكينزي ماكدونالد بثلاث مجموعات 7-5 و4-6 و7-5.

في المقابل، صعد الخاسر من المرتبة 107 إلى الرابعة والستين.

ولا يزال الصربي نوفاك دجوكوفيتش يتصدر الترتيب بفارق شاسع عن وصيفه الروسي دانييل ميدفيديف، في حين تراجع الإسباني المخضرم رافائيل نادال إلى المركز الرابع لصالح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

في المقابل، لم تطرأ تعديلات كبيرة على تصنيف المحترفات، حيث احتفظت الأسترالية آشلي بارتي بالصدارة أمام وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا.

وخرجت الرومانية سيمونا هاليب من نادي اللاعبات العشر الأوليات وتراجعت إلى المركز الثالث عشر.

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تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12113 نقطة

2- الروسي دانييل ميدفيديف 10220

3- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 8115

4- الاسباني رافائيل نادال 7315

5- الألماني ألكسندر زفيريف 7183

6- النمساوي دومينيك تيم 6915

7- الروسي أندري روبليف 6005

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 5533

9- السويسري روجير فيدرر 4215

10- الكندي دينيس شابوفالوف 3625

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9635 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7146

3- البيلاروسية ارينا سابالينكا 6845

4- الأمريكية صوفيا كينن 5345

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5035

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4850

7- البولندية إيغا شفيونتيك 4550

8- الكندية بيانكا اندريسكو 4431

9- الإسبانية غاربيني موغوروسا 4165

10- التشيكية باربورا كريتشيكوفا 4113

المصدر: "أ ف ب"