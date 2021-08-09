نجم ليفربول يكشف طبيعة إصابته (صورة)

أعلن آندي روبرتسون ظهير أيسر نادي ليفربول الإنجليزي يوم الاثنين إصابته في أربطة الكاحل خلال التعادل 1-1 أمس الأحد وديا مع أتلتيك بيلباو الإسباني.

ونشر روبرتسون عبر حسابه في "تويتر" صورة له بالعكاز والجبيرة، وأرفقها بالقول: "أظهرت الأشعة عدم وجود إصابة خطيرة لكني أعاني من مشكلة في الأربطة تحتاج إلى إصلاح".

Thanks to everyone for the kind messages and support. Scan suggests nothing too major but there’s some ligament damage which will need to mend. I will be grafting every day so I can help the team again sooner rather than later. Good luck to the boys playing tonight #YNWApic.twitter.com/urKPCLmHgS — Andy Robertson (@andrewrobertso5) August 9, 2021

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وخرج روبرتسون مصابا في نهاية الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في آنفيلد بعد أن حاول تشتيت تمريرة عرضية.

وبذلك سيغيب الدولي الاسكتلندي عن مباراة ليفربول الافتتاحية للموسم الجديد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام نوريتش سيتي الصاعد حديثا يوم السبت المقبل.

واختتم ليفربول مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم بالفوز 3-1 على أوساسونا اليوم الاثنين.

المصدر: "رويترز"