نجم "الأسود الثلاثة" غريليش متذكرا مغادرته أستون فيلا باكيا: أتفهم تماما شعور ميسي

صرح جاك غريليش لاعب وسط إنجلترا المنتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني قادما من أستون فيلا، أنه يعرف تماما شعور الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما بكى في وداعه لبرشلونة.

وودع غريليش فريقه أستون فيلا بالدموع.

كما أجهش ميسي بالبكاء خلال إعلان رحيله عن نادي صباه برشلونة أمس الأحد، وقال غريليش للصحفيين اليوم الاثنين إنه يشاركه المشاعر ذاتها.

وأضاف غريليش الذي وقع عقدا لست سنوات مع سيتي وحصل على القميص رقم 10 الذي ارتداه سابقا هداف الفريق على مر العصور سيرخيو أغويرو: "الكل شاهد الحالة التي كان عليها ميسي في آخر مؤتمر صحفي له في برشلونة. انتابتني نفس المشاعر تقريبا. في الواقع قبل مغادرة الفندق تحدثت مع الطاقم الفني واللاعبين والموظفين. كان الحزن والألم يعتصرني".

Jack Grealish says leaving Aston Villa to join Man City brought him to tears and made him feel the same way as Lionel Messi did about departing Barcelona. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 9, 2021

وقال غريليش الذي يشجع أستون فيلا ويشتري تذاكر حضور مبارياته منذ أن كان في الرابعة من عمره إن الرحيل عن النادي كان من أصعب القرارات التي اتخذها في حياته لكنه لم يستطع مقاومة إغراء فرصة اللعب في أعلى المستويات.

وأضاف لاعب الوسط البالغ 25 عاما أنه انضم إلى بطل الدوري الانجليزي الممتاز لحصد الألقاب وتعزيز مكانه في منتخب إنجلترا.

وتابع: "قلت دائما إنني أرغب في اللعب في دوري الأبطال ولم أستطع تحقيق هذا الحلم مع أستون فيلا هذا العام. جئت إلى هنا للفوز بألقاب واللعب في دوري الأبطال وأضع كل تركيزي على هذا الهدف الآن".

وأنهى فيلا الموسم الماضي في المركز 11 وفشل في التأهل لدوري الأبطال.

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وبدأ غريليش مسيرته في أكاديمية فيلا وخاض أول مباراة مع الفريق الأول في 2014 ثم حمل شارة القيادة في مارس 2019 وخاض أكثر من 200 مباراة مع فيلا وسجل 32 هدفا. ومثل غريليش منتخب أيرلندا على مستوى الناشئين قبل أن يحول الولاء لإنجلترا في 2015 وشارك لأول مرة مع المنتخب الانجليزي الأول في سبتمبر 2020 ليخوض منذ ذلك الحين 12 مباراة دولية مع "الأسود الثلاثة".

وكان غريليش ضمن تشكيلة إنجلترا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" حين خسر فريق المدرب غاريث ساوثغيت أمام إيطاليا بركلات الترجيح في النهائي.

وستعزز صفقة غريليش تشكيلة غوارديولا إذ يسعى المدرب الإسباني للاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "رويترز"