برشلونة يعلن إصابة أغويرو ومدة غيابه عن الملاعب

كشف نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الاثنين، عن إصابة مهاجمه الأرجنتيني الجديد سيرخيو أغويرو البالغ 33 عاما، ومدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "أكدت الفحوصات التي أجريت للاعب الفريق الأول، سيرخيو أغويرو، معاناته من إصابة في ربلة الساق اليمنى، وسيكون الوقت التقريبي للتعافي 10 أسابيع".

الفحوصات الطبية تؤكد إصابة كون أغويرو في الوتر الداخلي لربلة الساق اليمنى. مدة الغياب تُقدر بعشرة أسابيع. pic.twitter.com/pA2fBT2Ziu — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 9, 2021

إقرأ المزيد

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن أغويرو ربما يفكر في ترك برشلونة، عقب فشل النادي مؤخرا في تجديد عقد مواطنه وصديقه ليونيل ميسي، لكن الهداف التاريخي لمانشستر سيتي الإنجليزي نفى هذه الأنباء.

وانضم النجم الأرجنتيني المخضرم لبرشلونة، هذا الصيف، بموجب عقد يمتد حتى نهاية موسم 2022/2023 بشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو، عقب انتهاء عقده مع السيتي.

المصدر: نادي برشلونة الإسباني