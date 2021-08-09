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تضارب التقارير عن مكان تواجد ميسي.. هل حط في باريس أم مازال في برشلونة؟

الرياضة

تضارب التقارير عن مكان تواجد ميسي.. هل حط في باريس أم مازال في برشلونة؟
AFP Pau BARRENA
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تضاربت التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن مكان تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة السابق البالغ 34 عاما.

وذكرت العديد من التقارير الفرنسية في وقت سابق اليوم أن توقيع ميسي على عقد انضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان سيتم خلال ساعات قليلة فقط، حتى أن الصحفي نيكولا سكيرا أكد عبر صفحته في "تويتر" أن ميسي وصل بالفعل إلى العاصمة الفرنسية، بقوله: "وصل ميسي إلى باريس. وفي الساعات المقبلة سيخضع للفحص الطبي في سان جيرمان".

في المقابل، كتبت الصحفية الإسبانية ماريا غاريدو عبر "تويتر" أن ميسي ما يزال في منزله في برشلونة وفي ضيافته صديقه الأوروغوياني لويس سواريز، بقولها:"لا يزال ميسي في برشلونة، مع سواريز في المنزل. لم يسافر إلى باريس على الرغم من أن العديد من مشجعي باريس سان جيرمان ووسائل الإعلام كانوا ينتظرونه بعد ظهر اليوم".

ويتجمع المئات من مشجعي سان جيرمان حول مقر إدارة النادي الباريسي تحسبا لوصول النجم الأرجنتيني بعد أن أجمعت العديد من التقارير على قرب انتقاله إلى سان جيرمان، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، مقابل 40 مليون يورو عن كل موسم.

كما تجمع العديد من مشجعي النادي الفرنسي في مطار لو بورجيه، الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، وهو المكان المتوقع لوصول طائرة ميسي.

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وأعلن برشلونة رسميا الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد تعاقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

المصدر: championat.com

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