تضارب التقارير عن مكان تواجد ميسي.. هل حط في باريس أم مازال في برشلونة؟

تضاربت التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن مكان تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة السابق البالغ 34 عاما.

وذكرت العديد من التقارير الفرنسية في وقت سابق اليوم أن توقيع ميسي على عقد انضمامه إلى فريق باريس سان جيرمان سيتم خلال ساعات قليلة فقط، حتى أن الصحفي نيكولا سكيرا أكد عبر صفحته في "تويتر" أن ميسي وصل بالفعل إلى العاصمة الفرنسية، بقوله: "وصل ميسي إلى باريس. وفي الساعات المقبلة سيخضع للفحص الطبي في سان جيرمان".

Lionel #Messi landed in Paris. In the next hours he will have medicals with #PSG. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2021

في المقابل، كتبت الصحفية الإسبانية ماريا غاريدو عبر "تويتر" أن ميسي ما يزال في منزله في برشلونة وفي ضيافته صديقه الأوروغوياني لويس سواريز، بقولها:"لا يزال ميسي في برشلونة، مع سواريز في المنزل. لم يسافر إلى باريس على الرغم من أن العديد من مشجعي باريس سان جيرمان ووسائل الإعلام كانوا ينتظرونه بعد ظهر اليوم".

🚨 Messi sigue en Barcelona, está con Suárez en su casa. De momento no ha volado a París aunque muchos fans del PSG y medios de comunicación lo esperaban este mediodía. — Maria Garrido 1997 ⚽️🎥 (@mariagarridos) August 9, 2021

Болельщики «ПСЖ»: штурмуют аэропорт Парижа в ожидании Лео Месси 😤



Лео Месси: тусит у себя дома в Барселоне вместе с семьей и Луисом Суаресом 😇 pic.twitter.com/cDjAmvMlYU — Sports.ru (@sportsru) August 9, 2021

ويتجمع المئات من مشجعي سان جيرمان حول مقر إدارة النادي الباريسي تحسبا لوصول النجم الأرجنتيني بعد أن أجمعت العديد من التقارير على قرب انتقاله إلى سان جيرمان، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، مقابل 40 مليون يورو عن كل موسم.

كما تجمع العديد من مشجعي النادي الفرنسي في مطار لو بورجيه، الذي يقع على بعد 17 كم شمال باريس، وهو المكان المتوقع لوصول طائرة ميسي.

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وأعلن برشلونة رسميا الخميس الماضي، رحيل ميسي عن الفريق، بعد فشل تجديد تعاقده بسبب قيود لوائح رابطة "الليغا" الخاصة بالرواتب.

المصدر: championat.com