بوتين يلتقي عبر الفيديو الرياضيين الروس المشاركين بالألعاب البارالمبية في طوكيو ويتمنى لهم الفوز

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرياضيين الروس من ذوي الاحتياجات الخاصة المقرر مشاركتهم بالألعاب البارالمبية الصيفية في طوكيو بالفترة بين 24 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل.

وقال بوتين للرياضيين الروس خلال لقائه معهم عبر الفيديو: "نحن، كل روسيا الشاسعة والجميلة، فخورون جدا بكم. ونتمنى لكم الانتصارات. متأكد من أنكم ستقاتلون من أجل أنفسكم ومدربيكم وأصدقائكم وبلدكم. وفي قلوبكم سيلازمكم علم ونشيد روسيا، لا شك أن لديكم جميعا الروح القتالية لتحقيق الفوز وأعلى درجات الاستعداد".

إقرأ المزيد

وستضم البعثة الروسية إلى الألعاب البارالمبية في طوكيو 430 شخصا منهم 241 رياضيا ورياضية (129 رياضي و112 رياضية)، سيشاركون في 19 رياضة من أصل 22 رياضة.

يذكر أن البعثة البارالمبية الروسية ستشارك تحت راية اللجنة البارالمبية الروسية مثل البعثة الأولمبية التي شاركت في أولمبياد طوكيو تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، نتيجة العقوبات على روسيا بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي، بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطني الروسيين لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

المصدر: تاس