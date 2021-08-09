السعودية.. لجين الهذلول توجه رسالة للاعب حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

هنأت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، ابن بلدها طارق حامدي، لاعب الكاراتيه الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

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وعبر تغريدة في "تويتر"، وجهت لجين الهذلول رسالة لطارق حامدي قالت فيها: "كنتَ اليوم حاضر على كل الشاشات يا بطل.. وسط الجنون اللي نعيشه أصبحتَ شعلة أمل للكثير".

وأضافت: "مبروك الفضية وعقبال الذهبية".

كنت اليوم حاضر على كل الشاشات يا بطل 🥈👏🏽🙌🏽

وسط الجنون اللي نعيشه أصبحت شعلة أمل للكثير.



مبروك الفضية وعقبال الذهبية 🥳#طارق_حامديpic.twitter.com/nZTp9qV2vO — لجين هذلول الهذلول (@LoujainHathloul) August 8, 2021

المصدر: RT