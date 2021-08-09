صافرات استهجان ضد لاعبي برشلونة بسبب ميسي خلال مواجهة يوفنتوس

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن 3 لاعبين من صفوف برشلونة، تعرضوا لصافرات استهجان من بعض جماهير النادي الكتالوني، قبل انطلاق مباراة كأس خوان جامبر، أمام يوفنتوس الإيطالي، الأحد.

وتعرض الثلاثي صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش وسيرجي روبيرتو، لسيل من صافرات الاستهجان من جانب جماهير فريقهم.

ويرى قطاع من جماهير البارسا، أن عدم رحيل بعض اللاعبين عن الفريق، تسبب في عدم قدرة إدارة النادي على تجديد عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في ظل قيود رابطة الليغا، وهو ما أدى لمغادرته برشلونة، ما تسبب في هذه الحالة من الغضب لدى الجماهير.

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وكان جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، صرح عقب المباراة التي انتهت بفوز البرسا بثلاثية نظيفة، أن صافرات الاستهجان لن تساعد الفريق.

بالمقابل حرصت جماهير برشلونة على تكريم النجم الأرجنتيني وقائد الفريق الكتالوني السابق، من خلال ترديد اسم "ميسي" في الدقيقة العاشرة، على ملعب يوهان كرويف، لتحيته وتكريمه على ما قدمه مع الفريق طيلة السنوات الماضية.

وكان النجم الأرجنتيني يرتدي القميص رقم 10 مع برشلونة.

يذكر أن ميسي على مشارف الانضمام إلى باريس سان جيرمان، بعقد يمتد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث، مقابل 40 مليون يورو عن كل موسم.

المصدر: "وكالات"