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زوجة ميسي تثير الجدل عقب إعلان رحيله عن برشلونة (صورة)

الرياضة

زوجة ميسي تثير الجدل عقب إعلان رحيله عن برشلونة (صورة)
instagram/antonelaroccuzzo
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أثارت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل في رسالتها لدعم زوجها، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده لتوديع لاعبي نادي برشلونة وجماهيره.

ونشرت أنتونيلا صورة لها مع ميسي وأولادهما الثلاثة أمام الكؤوس التي حصدها النجم الأرجنتيني مع فريق برشلونة خلال مسيرته الكروية في النادي الكتالوني، عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "من الصعب جدا تلخيص ما عشناه طوال هذه السنوات بكلمات قليلة".

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وأضافت: "الكثير من المشاعر ستترك بصماتها على حياتنا إلى الأبد، كما يقول المثل، (ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى، مع دعم عائلتنا لنا)، سنخرج إلى هذا الملعب مرة أخرى، أقوى من أي وقت مضى".
وختمت رسالتها: "سنكون معا أينما كانت الوجهة التالية، لكننا سنمضي قدما دائما.. أنا أحبك".

وانتهى عقد ميسي البالغ 34 عاما مع برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، وفشل النادي الكتالوني في تجديد عقد الأرجنتيني، بسبب مشاكل مالية واللوائح التي فرضتها رابطة الليغا الإسبانية بشأن سقف الرواتب.

المصدر: instagram/antonelaroccuzzo

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