بالفيديو..غاريث بيل يهدر ركلة جزاء أمام ميلان ويثير الجدل برقم غريب

قرر النجم الويلزي غاريث بيل أن يثير الجدل كعادته في مباراة العودة إلى ريال مدريد بعد إعارته لتوتنهام أمام ميلان خلال المواجهة الودية استعدادا للموسم الجديد.

وحسم التعادل السلبي المباراة الودية التي جمعت العملاقين، ريال مدريد وميلان، الأحد، وذلك على ملعب "وورثرسي ستاديوم" بالنمسا، بحضور 30 ألف مشجع.

وأهدر بيل ركلة جزاء في الدقيقة الـ 41 من زمن الشوط الأول كان قد حصل عليها بنفسه.

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وانتقى بيل الرقم 50 لارتدائه على قميص الملكي في المباراة التي لعبها أساسيا في الـ 45 دقيقة الأولى من عمر المواجهة.

والغريب في الأمر أن ذلك الرقم يرتديه بيل للمرة الأولى خلال مشواره الكروي، بعد أن حصل زميله ماركو أسينسيو على الرقم 11 الذي اعتاد بيل اللعب به.

وسبق لبيل أن ارتدى القميص رقم 37 في ساوثهامبتون، و22 أيضا، والقمصان رقم 16 و3 و11 في صفوف توتنهام هوتسبير، وبالعام الماضي ارتدى رقم 9.

يذكر أن غاريث بيل البالغ 32 عاما، فشلت إعارته مدة موسم كامل مع فريق توتنهام الإنجليزي الموسم الماضي في التحول إلى انتقال دائم لعدم إثبات جدارته بإحداث فارق كبير مع الفريق بما يتناسب مع راتبه الضخم.

وانتقل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنهام هوتسبير بالذات، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، جعلته في ذلك الوقت أغلى لاعب في العالم، وحقق مع النادي الملكي لقبين في بطولة الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ألقاب أخرى.

المصدر: "وكالات"