صحيفة تخمن موعد أول مباراة لميسي بقميص باريس سان جيرمان

رجحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول مباراة بقميص باريس سان جيرمان، في حال الانضمام إلى صفوفه، يوم 29 أغسطس الجاري، أمام استاد ريمس.

وذكرت صحية "لو باريزيان" أن مدينة بريست أو رانس قد تشهد حدثا كبيرا لم يكن يتصوره أحد قبل أيام قليلة، حيث من المنتظر أن يبدأ ليونيل ميسي مشواره مع باريس سان جيرمان بمواجهة مضيفه فريق ستاد بريست، يوم الجمعة 20 أغسطس الجاري، أو أمام مضيفه ستاد ريمس، يوم 29 من الشهر الجاري، بمجرد إتمام الفحص الطبي.

إقرأ المزيد

ويستضيف باريس سان جيرمان فريق ستراسبورغ، يوم السبت المقبل، في ملعب "ألمراء - بارك دي برينس"، وإذا تم تقديم ميسي للجماهير سيكون ذلك بمثابة هدية لعودتهم، بعد شهور طويلة من الأبواب المغلقة. ولكن ميسي لن يتمكن من المشاركة. لأن فترة التحضير لها لن تكون كافية، خاصة من دون أي تدريب جماعي بعد أكثر من شهر من التوقف، حيث خاض الأرجنتيني آخر مباراة رسمية له في 11 يوليو الماضي، عندما توج مع منتخب بلاده بكأس كوبا أمريكا، على حساب البرازيل بفوزه عليه بهدف وحيد سجله زميله أنخيل دي ماريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مواجهة ريمس تبدو منطقية، حيث تأتي قبل أول فترة توقف لخوض المباريات الدولية، حيث تلعب الأرجنتين ثلاث مباريات في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" ، أمام كل من فنزويلا يوم 2 سبتمبر، والبرازيل يوم 5 سبتمبر، ومن ثم ضد بوليفيا في 9 سبتمبر.

إقرأ المزيد

وأعلن برشلونة رسميا يوم الخميس الماضي، رحيل قائده ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده مع النادي يوم 30 يونيو الماضي، ولم يتمكن من تجديده بسبب مشاكل مالية، بالرغم من التوصل إلى اتفاق مع الأرجنتيني.

يذكر أن ليونيل ميسي (34 عاما) انتقل مع عائلته إلى برشلونة، حيث بدأ اللعب مع فريق الناشئين تحت 14 عاما وقد سجل 21 هدفا في 14 مباراة لفريق الناشئين وسرعان ما تقدم للفريق الأول وشارك في أول مباراة غير رسمية له مع نادي برشلونة عندما كان يبلغ من العمر حينئذ 16 عاما.

ولعب النجم الأرجنتيني 778 مباراة بقميص "البلوغرانا" وهو رقم قياسي لم يحققه لاعب آخر في تاريخ النادي.

وأحرز ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم 6 مرات، مع برشلونة 672 هدفا، كما فاز بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات