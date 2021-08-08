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البرازيلي ريتشارليسون يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ"مزحة".. فيديو 

الرياضة

البرازيلي ريتشارليسون يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ
Reuters /Thomas Peter
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أشعل المهاجم البرازيلي ريتشارليسون مواقع التواصل الاجتماعي بـ"مزحة" خلال مراسم توزيع الميداليات الذهبية على لاعبي منتخب "السامبا" في أولمبياد "طوكيو 2020" أمس السبت.

ومازح ريتشارليسون، اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، أثناء تسليم الميداليات.

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وقال ريتشارليسون لإنفانتينو وهو يتسلم الميدالية منه "يا أصلع، العام المقبل سأكون في قطر، العام المقبل سأكون في قطر".

ومن المنتظر أن يشارك ريتشارليسون مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بعد مشاركته مع "السيليساو" في نهائيات بطولة كوبا أمريكا وأولمبياد طوكيو.

وأجاب إنفانتينو على المهاجم البرازيلي برد دبلوماسي مقتضب قائلا "بالطبع سأنتظر".

المصدر: (أ ب) 

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