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شاهد.. الإعلان عن اختتام أولمبياد 2020 في المحطة الفضائية

الرياضة

شاهد.. الإعلان عن اختتام أولمبياد 2020 في المحطة الفضائية
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أعلن رائدا الفضاء الفرنسي توماس باسكي والياباني أكيهيكو هوشيد، اليوم الأحد، اختتام الألعاب الأولمبية في المحطة الفضائية الدولية، تزامنا مع حفل الختام في العاصمة اليابانية طوكيو.

ولم يقف انعدام الوزن عائقا أمام إقامة بعض المسابقات الأولمبية في محطة الفضاء الدولية، ومن ثم الإعلان رمزيا اختتام دورة الألعاب الأولمبية في "طوكيو 2020" وتسليم رمزي للعلم الأولمبي من قبل رائد الفضاء الياباني إلى زميله الفرنسي، في إشارة إلى استضافة العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.

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وأسدل الستار اليوم رسميا على منافسات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، وخلال حفل الختام، تلقت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، التي ستستضيف مدينتها الدورة الأولمبية الصيفية المقبلة في 2024، العلم الأولمبي من حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، الذي أعلن رسميا اختتام أولمبياد طوكيو.

المصدر: وكالات 

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