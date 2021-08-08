رئيس نادي برشلونة يعلن عن وجهة ميسي المقبلة

أكد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيواصل مسيرته في باريس سان جيرمان، بعد رحيله رسميا عن الفريق الكتالوني.

وأعلن برشلونة، الخميس الماضي، عدم استمرار ميسي في صفوفه، رغم أن كلا الطرفين استطاع التوصل لاتفاق على تجديد العقد، غير أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، رفضت توثيقه بسبب المشاكل المالية للنادي الكتالوني، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقال لابورتا في تصريح تناقلته وسائل إعلام إسبانية وإيطالية: "ميسي سينتقل إلى باريس سان جيرمان. لقد قمت بقصارى جهدي ليبقى معنا، لكن هذا لن يحدث".

ومن المرتقب أن يعقد ميسي، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأحد، في ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، لتوديع جماهير "البارسا"، ولكن من المستبعد جدا أن يكشف عن وجهته المقبلة، بالرغم من أن جل وسائل الإعلام الفرنسية، تجمع على أن "البرغوث " سينضم لنادي باريس سان جيرمان.

المصدر: sportbox.ru