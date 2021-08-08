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أمراء ومسؤولون سعوديون يفخرون بحامدي رغم خسارته المثيرة ضد منافس إيراني

الرياضة

أمراء ومسؤولون سعوديون يفخرون بحامدي رغم خسارته المثيرة ضد منافس إيراني
Reuters
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حرص مسؤولون وأمراء سعوديون على تهنئة مواطنهم، لاعب الكاراتيه، طارق حامدي، رغم خسارته المثيرة للجدل في المباراة النهائية لوزن +75 كيلوغراما، ضمن أولمبياد طوكيو.

وخسر حامدي المباراة النهائية على يد الإيراني، سجاد كنج زادة، بعد ارتكابه خطأ فنيا "هانسوكو".

واكتفى البطل السعودي بالميدالية الفضية بسبب طرده من النزال النهائي، بعدما قام بتوجيه ركلة في وجه خصمه الإيراني، ليحصل على إنذار من الدرجة الرابعة، بسبب "اللعب العنيف" وفقا لقرار الحكم، ويخسر المواجهة، بالرغم من أنه كان متقدما بنتيجة (4-1) على منافسه، قبل دقيقتين من النهاية.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، عبر حسابه في موقع "تويتر"، في تهنئته لطارق حامدي: "بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي نفخر بك.. برعاية قيادتنا، وبهمة أبناء وبنات وطننا الغالي، يرتفع علم بلادنا في المحافل الدولية.. مبارك لنا هذا الإنجاز".

ومن جهته، غرد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل، قائلا: "لأنه البطل في عيوننا جميعا فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها 5 ملايين ريال، نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم في طوكيو2020. تستاهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله".

وقالت وزارة الرياضة السعودية في بيان لها: "خالص التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد، بمناسبة تحقيق البطل طارق حامدي، الميدالية الفضية في منافسات أولمبياد طوكيو 2020".

أما وزارة الدفاع فكتبت على حسابها في "تويتر: "وزارة الدفاع تهنئ لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو2020".

وتعهد الأمير السعودي، الوليد بن طلال، بتقديم مكافأة مالية لطارق حامدي، قدرها مليون ريال، بعد تتويجه بالميدالية الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020".

وغرد الوليد بن طلال قائلا: "نبارك للقيادة تحقيق البطل حامدي الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافأة مليون ريال للبطل السعودي".

المصدر: RT

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