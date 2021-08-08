أمراء ومسؤولون سعوديون يفخرون بحامدي رغم خسارته المثيرة ضد منافس إيراني

حرص مسؤولون وأمراء سعوديون على تهنئة مواطنهم، لاعب الكاراتيه، طارق حامدي، رغم خسارته المثيرة للجدل في المباراة النهائية لوزن +75 كيلوغراما، ضمن أولمبياد طوكيو.

وخسر حامدي المباراة النهائية على يد الإيراني، سجاد كنج زادة، بعد ارتكابه خطأ فنيا "هانسوكو".

واكتفى البطل السعودي بالميدالية الفضية بسبب طرده من النزال النهائي، بعدما قام بتوجيه ركلة في وجه خصمه الإيراني، ليحصل على إنذار من الدرجة الرابعة، بسبب "اللعب العنيف" وفقا لقرار الحكم، ويخسر المواجهة، بالرغم من أنه كان متقدما بنتيجة (4-1) على منافسه، قبل دقيقتين من النهاية.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، عبر حسابه في موقع "تويتر"، في تهنئته لطارق حامدي: "بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي نفخر بك.. برعاية قيادتنا، وبهمة أبناء وبنات وطننا الغالي، يرتفع علم بلادنا في المحافل الدولية.. مبارك لنا هذا الإنجاز".

بطل الكاراتيه السعودي #طارق_حامدي نفخر بك ..

برعاية قيادتنا، وبهمّة أبناء وبنات وطننا الغالي يرتفع علم بلادنا في المحافل الدولية.. مبارك لنا هذا الإنجاز 🇸🇦 https://t.co/Lqcvnv4kXN — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) August 7, 2021

ومن جهته، غرد رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، عبد العزيز بن تركي الفيصل، قائلا: "لأنه البطل في عيوننا جميعا فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها 5 ملايين ريال، نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم في طوكيو2020. تستاهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله".

لأنه البطل في عيوننا جميعاً 🇸🇦🇸🇦



فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم

في #طوكيو2020 🦅👏🏼



تستاهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/jL6X2yy2RG — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) August 7, 2021

وقالت وزارة الرياضة السعودية في بيان لها: "خالص التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد، بمناسبة تحقيق البطل طارق حامدي، الميدالية الفضية في منافسات أولمبياد طوكيو 2020".

سمو وزير الرياضة :

خالص التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد، بمناسبة تحقيق البطل طارق حامدي، الميدالية الفضية في منافسات أولمبياد طوكيو 2020 pic.twitter.com/G9AmLEcDwS — وزارة الرياضة (@gsaksa) August 7, 2021

أما وزارة الدفاع فكتبت على حسابها في "تويتر: "وزارة الدفاع تهنئ لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو2020".

#وزارة_الدفاع تهنئ لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في أولمبياد #طوكيو2020.https://t.co/cl2CJuMn0Epic.twitter.com/ERiIupDkI1 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) August 7, 2021

وتعهد الأمير السعودي، الوليد بن طلال، بتقديم مكافأة مالية لطارق حامدي، قدرها مليون ريال، بعد تتويجه بالميدالية الفضية في أولمبياد "طوكيو 2020".

نبارك للقيادة 🇸🇦 تحقيق البطل #طارق_حامدي🥈 في اولمبياد #طوكيو_2020.



وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافاة ١،٠٠٠،٠٠٠ ريال للبطل السعودي 🇸🇦.#فضية_الكاراتيه_سعوديةpic.twitter.com/5D60xRTFuN — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 7, 2021

وغرد الوليد بن طلال قائلا: "نبارك للقيادة تحقيق البطل حامدي الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافأة مليون ريال للبطل السعودي".

المصدر: RT