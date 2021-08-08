أولمبياد طوكيو.. فرنسا تثأر من الدنمارك وتحصد ذهبية كرة اليد

ثأر المنتخب الفرنسي لكرة اليد من نظيره الدنماركي، الذي حرمه من اللقب الأولمبي قبل خمس سنوات في ريو بالبرازيل، وخطف منه هذه المرة ذهبية دورة طوكيو، بفوزه عليه، أمس السبت (25-23).

وهذا هو النهائي الثاني على التوالي بين منتخبين يهيمنان على كرة اليد العالمية في السنوات الأخيرة.

وتوج المنتخب الفرنسي باللقب الأولمبي الثالث في تاريخ اليد الفرنسية، وبالميدالية الحادية والثلاثين للفرنسيين في طوكيو، وثامن ذهبية.

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وحصدت إسبانيا برونزية كرة اليد بفوزها على مصر 33-31.

وكانت الدنمارك أحرزت قبل خمس سنوات لقبها الأول في أولمبياد ريو على حساب فرنسا 28-26.

المصدر: وكالات