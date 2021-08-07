شاهد.. حكيمي يحرز باكورة أهداف باريس سان جيرمان.. وسط أنباء بقدوم ميسي

استهل فريق باريس سان جيرمان مشواره في الموسم الجديد للدوري الفرنسي لكرة القدم (2021-2022)، بالفوز على مضيفه تروا، الصاعد إلى دوري الأضواء (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت.

وسجل المغربي وليد الحجام، مدافع أصحاب الأرض، باكورة أهداف فريقه في دوري الأضواء مبكرا، في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

ورد أشرف حكيمي على مواطنه، بإحرازه باكورة أهداف باريس سان جيرمان، في الدقيقة 19، وبعد دقيقتين فقط اقتنص زميله المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف الفوز الثاني للفريق الباريسي.

وصرح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عقب الفوز بصعوبة، بشأن التعاقد مع مواطنه النجم ليونيل ميسي: "سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. حافظ اللاعبون على تركيزهم. لم نبدأ المباراة بشكل جيد، وأهدرنا الكثير من الفرص".

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وتابع: "لكن يجب علينا الإشادة بتروا بعدما جعل الأمور صعبة علينا وبذل جهدا هائلا. كنا نود الفوز (5-0)، لكن سنتعامل مع ما تحقق".

وكان ماوريسيو بوكيتينو قد قال قبل المباراة إن نادي العاصمة الفرنسية يقيم إمكانية التعاقد مع ميسي.

وسيعقد ليونيل ميسي مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة يوم الأحد، وذلك للحديث عن إعلان برشلونة الخميس الماضي، رحيل المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 34 عاما عن النادي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ميسي في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، بعدما قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن النادي اضطر للتخلي عن الأرجنتيني لأن راتبه المرتفع إلى جانب القواعد المالية الصارمة في الدوري الإسباني، يمكن أن تعرض مستقبل النادي للخطر.

المصدر: وكالات