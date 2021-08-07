السعودي حامدي يخطئ فنيا أمام الإيراني قنجزاده بركلة في الوجه تكلفه ذهبية طوكيو (فيديو)

أسقط لاعب الكاراتيه السعودي، طارق حامدي، منافسه الإيراني، سجاد قنجزاده، بركلة في الوجه، كلفته الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكان طارق حامدي متقدما بنتيجة (4-1) على منافسه قبل دقيقتين من نهاية النزال، قبل أن يرتكب خطأ فنيا "ركلة في الوجه" نال على إثره إنذارا من الدرجة الرابعة، بسبب "اللعب العنيف" وفقا لقرار الحكم، ليخسر المواجهة ويكتفي بالميدالية الفضية.

ضربة اللاعب السعودي 🇸🇦 #طارق_حامدي للاعب الإيراني 🇮🇷

من قوة الضربة ما بقى مرجع براسه pic.twitter.com/01XCaA4cYg — 𝙈𝑜ℎ𝑎𝑚𝑚𝑒𝑑 𝘼𝑙𝑖 AL-IRAQI🇮🇶🇩🇪 (@Mohali_Aliraqi) August 7, 2021

وقرر الحكم طرد حامدي، بسبب ركلة في وجه منافسه سجاد قنجزاده معتبرا اللعبة عنيفة، لتذهب الميدالية الذهبية إلى الإيراني، الذي سقط على الأرض مصابا وخرج من الصالة على المحفة.

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وحصد حامدي، الميدالية الأولى للسعودية في أولمبياد طوكيو 2020، في مسابقة الكاراتيه للرجال لوزن 75 كغم "كومتيه".

وكان حامدي المصنف التاسع عالميا، قد ظهر بمستوى مميز خلال المنافسات، وتغلب في المواجهات التأهيلية على الكندي دانيال بنتيجة (10-3)، وعلى الأمريكي براين بنتيجة (4-1)، وتعادل مع الإيراني سجاد بنتيجة (0-0)، فيما كانت الخسارة الوحيدة له أمام الكرواتي إيفان بنتيجة (2-3).

وبلغ طارق حامدي (23 عاما) النزال النهائي، بعد تجاوز منافسه الياباني آراغا ريوتارو، متصدر المجموعة الأولى، بنتيجة (2-0).

وهذه الميدالية الأولى للسعودية في أولمبياد طوكيو 2020، والثانية في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، بعد فضية العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز خلال ألعاب الأولمبية سيدني 2000 في أستراليا.

المصدر: وكالات