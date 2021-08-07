أولمبياد طوكيو.. الروسي سادولاييف يفوز بميدالية ذهبية في المصارعة

توج المصارع الروسي، عبد الرشيد سادولاييف، بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة الرومانية ضمن أولمبياد طوكيو، بعد فوزه على الأمريكي، كايل سنايدر.

وتغلب البطل الروسي في المباراة النهائية لوزن -97 كيلوغراما، بنتيجة 6-3 على منافسه الأمريكي، الذي نال الفضية.

وذهبت الميدالية البرونزية للكوبي رينيريس سالاس بيريز، والإيطالي أبراهام كونييدو.

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وبعد هذه الميدالية، يحتل الفريق الروسي المرتبة الخامسة في عدد الميداليات في أولمبياد طوكيو، برصيد 67 ميدالية متنوعة، هي 19 ذهبية، و25 فضية، و23 برونزية.

المصدر: تاس