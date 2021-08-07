السعودية تنال أول ميدالية في أولمبياد طوكيو

أهدى لاعب الكاراتيه السعودي، طارق حامدي، أول ميدالية لبلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في طوكيو.

وتوج حامدي (23 عاما)، بفضية وزن +75 كيلوغراما، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الإيراني سجاد كنج زادة.

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وخسر حامدي المباراة النهائية، بعد ارتكابه خطأ فنيا "هانسوكو" عندما كان متقدما على خصمه 4-1.

وهذه ثاني ميدالية فضية للسعودية في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، بعد فضية العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز في ألعاب سيدني 2000.

المصدر: وكالات