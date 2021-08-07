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السعودية تنال أول ميدالية في أولمبياد طوكيو

الرياضة

السعودية تنال أول ميدالية في أولمبياد طوكيو
Reuters
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أهدى لاعب الكاراتيه السعودي، طارق حامدي، أول ميدالية لبلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في طوكيو.

وتوج حامدي (23 عاما)، بفضية وزن +75 كيلوغراما، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الإيراني سجاد كنج زادة.

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وخسر حامدي المباراة النهائية، بعد ارتكابه خطأ فنيا "هانسوكو" عندما كان متقدما على خصمه 4-1.

وهذه ثاني ميدالية فضية للسعودية في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، بعد فضية العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز في ألعاب سيدني 2000.

المصدر: وكالات

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